Kaufman & Broad démontre une bonne capacité de résistance selon Oddo BHF

Oddo BHF indique dans son étude du jour que le groupe Kaufman & Broad publie des résultats au titre de son premier trimestre, qui se caractérisent par : 1/ Une baisse d'activité de 5.7% à 235.8 MEUR ce qui est inférieur à ses prévisions puisque que l'analyste s'attendait plutôt à une stabilité.

L'analyste note également que la marge opérationnelle, progresse, elle, de +40 pb à 8.1% ce qui est cohérent avec les objectifs du groupe pour l'ensemble de l'exercice.



Le résultat net est quasi stable à 11.8 MEUR contre 11.6 MEUR au 1er trimestre 2025 et la trésorerie nette est de 310.8 MEUR à fin février en rappelant que 200 MEUR seront utilisés courant 2027 lors de la livraison du projet Austerlitz.



Oddo BHF note enfin que les réservations de logement neufs sont en légère hausse de +1.9% à 1213 lots (-8.5% en valeur compte tenu du mix produit) ce qui est une excellente performance, le secteur ayant reculé de l'ordre de 22%.



Le broker estime que la légère hausse des réservations en volume (+1.9%) est rassurante dans le contexte actuel et témoigne d'une offre commerciale en hausse de près de 30% par rapport à fin février 2025.



Pour l'exercice 2026, le groupe renouvelle ses objectifs d'un chiffre d'affaires qui devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025 avec une marge opérationnelle courante qui devrait être proche de 8%.



Oddo BHF maintient son opinion neutre sur le titre avec un objectif de cours de 35 EUR. Selon l'analyste, le groupe Kaufman & Broad démontre une bonne capacité de résistance de ses réservations avec une excellente profitabilité.