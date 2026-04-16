Kaufman & Broad démontre une bonne capacité de résistance selon Oddo BHF
Oddo BHF indique dans son étude du jour que le groupe Kaufman & Broad publie des résultats au titre de son premier trimestre, qui se caractérisent par : 1/ Une baisse d'activité de 5.7% à 235.8 MEUR ce qui est inférieur à ses prévisions puisque que l'analyste s'attendait plutôt à une stabilité.
L'analyste note également que la marge opérationnelle, progresse, elle, de +40 pb à 8.1% ce qui est cohérent avec les objectifs du groupe pour l'ensemble de l'exercice.
Le résultat net est quasi stable à 11.8 MEUR contre 11.6 MEUR au 1er trimestre 2025 et la trésorerie nette est de 310.8 MEUR à fin février en rappelant que 200 MEUR seront utilisés courant 2027 lors de la livraison du projet Austerlitz.
Oddo BHF note enfin que les réservations de logement neufs sont en légère hausse de +1.9% à 1213 lots (-8.5% en valeur compte tenu du mix produit) ce qui est une excellente performance, le secteur ayant reculé de l'ordre de 22%.
Le broker estime que la légère hausse des réservations en volume (+1.9%) est rassurante dans le contexte actuel et témoigne d'une offre commerciale en hausse de près de 30% par rapport à fin février 2025.
Pour l'exercice 2026, le groupe renouvelle ses objectifs d'un chiffre d'affaires qui devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025 avec une marge opérationnelle courante qui devrait être proche de 8%.
Oddo BHF maintient son opinion neutre sur le titre avec un objectif de cours de 35 EUR. Selon l'analyste, le groupe Kaufman & Broad démontre une bonne capacité de résistance de ses réservations avec une excellente profitabilité.
Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit :
- logements (76,7%) : appartements (93,5% du CA ; 4 177 unités livrées en 2024/25 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (6,5% ; 241 unités livrées) ;
- immobilier d'entreprise (21,9%) : notamment bureaux et locaux d'activités ;
- résidences d'étudiants (0,8%).
Le solde du CA (0,6%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.