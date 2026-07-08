Le groupe a toutefois vu son activité Logement reculer de 9,2%, à 368,5 millions d'euros, reflétant un marché résidentiel toujours peu porteur.

Ce repli a été largement compensé par la forte progression du pôle Tertiaire, dont le chiffre d'affaires a bondi à 123,8 millions d'euros, contre 85,7 millions d'euros au premier semestre 2025.

La rentabilité s'est légèrement améliorée au cours de la période. Le résultat opérationnel courant a atteint 39,9 millions d'euros, contre 38,6 millions d'euros un an plus tôt, portant la marge opérationnelle courante à 8,0%, contre 7,7 % l'an dernier.

Le résultat net part du groupe ressort à 23,5 millions d'euros, contre 23,2 millions d'euros au premier semestre 2025.

Au 31 mai, Kaufman & Broad disposait d'une trésorerie nette positive de 242,6 millions d'euros, contre 319,1 millions d'euros à la clôture de l'exercice précédent, tout en conservant une situation financière solide.

Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025. Le taux de résultat opérationnel courant devrait être proche de 8%. La trésorerie nette devrait rester positive après la prise en compte du paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2025, de 2,20 euros par action, approuvé par l'Assemblée générale du 5 mai dernier.