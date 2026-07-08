Le promoteur immobilier a publié un chiffre d'affaires de 500,9 millions d'euros hors taxes au titre du premier semestre de son exercice 2026, un niveau quasiment stable par rapport aux 499,4 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.
Le groupe a toutefois vu son activité Logement reculer de 9,2%, à 368,5 millions d'euros, reflétant un marché résidentiel toujours peu porteur.
Ce repli a été largement compensé par la forte progression du pôle Tertiaire, dont le chiffre d'affaires a bondi à 123,8 millions d'euros, contre 85,7 millions d'euros au premier semestre 2025.
La rentabilité s'est légèrement améliorée au cours de la période. Le résultat opérationnel courant a atteint 39,9 millions d'euros, contre 38,6 millions d'euros un an plus tôt, portant la marge opérationnelle courante à 8,0%, contre 7,7 % l'an dernier.
Le résultat net part du groupe ressort à 23,5 millions d'euros, contre 23,2 millions d'euros au premier semestre 2025.
Au 31 mai, Kaufman & Broad disposait d'une trésorerie nette positive de 242,6 millions d'euros, contre 319,1 millions d'euros à la clôture de l'exercice précédent, tout en conservant une situation financière solide.
Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025. Le taux de résultat opérationnel courant devrait être proche de 8%. La trésorerie nette devrait rester positive après la prise en compte du paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2025, de 2,20 euros par action, approuvé par l'Assemblée générale du 5 mai dernier.
Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit :
- logements (76,7%) : appartements (93,5% du CA ; 4 177 unités livrées en 2024/25 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (6,5% ; 241 unités livrées) ;
- immobilier d'entreprise (21,9%) : notamment bureaux et locaux d'activités ;
- résidences d'étudiants (0,8%).
Le solde du CA (0,6%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.