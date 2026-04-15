Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 176,7 millions d'euros (HT), contre 205,6 millions d'euros (HT) en 2025, en recul de - 14,1 %. Il représente 74,9 % du chiffre d'affaires du groupe.
Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 168,9 millions d'euros (HT) (contre 195,1 millions d'euros (HT) à fin février 2025).
Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 55,3 millions d'euros (HT), à comparer à 40,3 millions d'euros (HT) sur la même période en 2025.
Au 28 février 2026, la marge brute s'élève à 50,0 millions d'euros, contre 49,2 millions d'euros sur la même période en 2025. Le taux de marge brute s'établit à 21,2 % (19,7 % sur la même période de 2025). A fin février 2026, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 13,8 millions d'euros, à comparer à la même période en 2025 où il s'élevait à 14,5 millions d'euros.
Le résultat net - part du groupe ressort à 11,8 millions d'euros contre 11,6 millions d'euros sur la même période en 2025.
Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025. Le taux de résultat opérationnel courant devrait être proche de 8 %.
Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit :
- logements (76,7%) : appartements (93,5% du CA ; 4 177 unités livrées en 2024/25 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (6,5% ; 241 unités livrées) ;
- immobilier d'entreprise (21,9%) : notamment bureaux et locaux d'activités ;
- résidences d'étudiants (0,8%).
Le solde du CA (0,6%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.