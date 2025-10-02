Kaufman & Broad voit son bénéfice net progresser de 7% sur neuf mois et confirme ses objectifs 2025

Kaufman & Broad a enregistré un résultat net part du groupe de 33,3 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 7% par rapport aux 31,1 millions d'euros réalisés un an plus tôt. Le bénéfice net par action (BNPA) ressort à 1,68 euro, contre 1,57 euro sur la même période en 2024, soit une progression de 7% également.



Toujours sur neuf mois, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 744,7 millions d'euros, en hausse de 6,2% sur un an. Cette croissance est portée par le pôle Tertiaire, dont les revenus ont bondi de 48,2% à 133,8 millions d'euros. L'activité Logement, qui représente 80,5% du chiffre d'affaires total, est restée stable à 599,2 millions d'euros (+0,1%).



L'EBIT (résultat opérationnel courant) ressort à 56,8 millions d'euros, en progression de 6,2% par rapport aux 53,5 millions d'euros des neuf premiers mois de 2024. Le taux d'EBIT (MOP) demeure stable à 7,6%. La marge brute atteint 149,2 millions d'euros (+2%).



La trésorerie active s'établit à 398,3 MEUR, après remboursement d'un emprunt EuroPP de 100 MEUR et paiement du dividende 2024.



'Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2025, Kaufman & Broad a enregistré une progression de 6,3% de ses réservations en valeur et de 9,5% en volume, dans un marché du logement neuf en recul de plus de 6%', souligne Nordine Hachemi, Président-Directeur Général du groupe.



Le groupe confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2025 à savoir une croissance d'environ 5% du chiffre d'affaires et un taux d'EBIT compris entre 7,5% et 8% ainsi qu'une trésorerie nette qui restera significative après distribution du dividende.