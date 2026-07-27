La société de biotechnologie a dévoilé la signature d'un accord définitif pour le rachat de l'entreprise américaine Forte Biosciences, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, valorisant la cible à 2,2 milliards de dollars.
Selon les termes du contrat, argenx lancera une offre publique d'achat au prix de 77 dollars par action, représentant une prime de 86% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de Forte Biosciences depuis la publication de ses récents résultats cliniques positifs début juillet.
Au coeur de cet accord se trouve le FB102, un anticorps expérimental ciblant la protéine CD122, conçu pour moduler l'activité pathogène des cellules T et NK. Le candidat médicament a récemment démontré des preuves de concept cliniques prometteuses de Phase 1b dans le traitement du vitiligo et de la maladie coeliaque. Des données de Phase 2 pour la maladie coeliaque sont attendues au second semestre 2026, tandis que d'autres indications, telles que la pelade, sont également à l'étude.
KBC Securities donne son avis
Les analystes estiment que cette acquisition est en ligne avec les récents commentaires de la direction. Cette dernière souhaitait élargir son horizon au-delà des partenaires académiques à la recherche d'une biologie novatrice. KBC Securities rappelle également qu'argenx avait réalisé un investissement stratégique dans Forte Biosciences en avril. Les analystes expliquent que "le potentiel de "pipeline dans un seul produit" du FB102, ses indications à fort potentiel commercial (blockbuster) et l'absence ou la rareté des options thérapeutiques s'intègrent très bien dans la stratégie d'argenx, qui considère cette étape comme majeure pour assurer son développement à long terme au-delà de 2030".
KBC Securities reste à l'achat sur le titre, avec une cible de cours de 900 euros.
argenx SE est une société internationale spécialisée en immunologie qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves auto-immunes. Elle travaille en partenariat avec les meilleurs chercheurs universitaires dans le cadre de son programme Immunology Innovation Program (IIP). argenx SE vise à concrétiser ses avancées en immunologie en créant un portefeuille mondialement reconnu de nouveaux médicaments à base d'anticorps. argenx SE a développé et commercialise le premier inhibiteur du récepteur Fc néonatal (FcRn) approuvé et évalue son vaste potentiel dans le traitement de plusieurs maladies auto-immunes graves, tout en développant plusieurs médicaments expérimentaux au stade précoce au sein de ses franchises thérapeutiques.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.