KBC dégrade son conseil sur le titre X-Fab de 'accumuler' à 'conserver', avec un objectif de cours maintenu à 7 EUR, à la suite de la publication par le groupe belge de fonderie de ses résultats de 3e trimestre, décevants au plan des commandes.
S'il juge satisfaisant le chiffre d'affaires, ressorti en croissance de 11% à 228,6 MUSD, (dépassant sa fourchette cible qui allait de 215 à 225 MUSD), le broker met en avant une surprise négative dans les prises de commandes, en recul de 25% à 163 MUSD.
KBC souligne en effet que celles-ci ont chuté 'principalement en raison des corrections continues des stocks par les clients automobiles ainsi que des incertitudes macroéconomiques plus larges', ce qui l'amène à réduire ses attentes pour 2026.
'X-Fab a également annoncé que son CEO Rudi De Winter quittera ses fonctions le 6 février 2026. Damien Macq, qui a rejoint X-Fab en avril 2023 en tant que COO, sera nommé nouveau CEO à compter du même jour', souligne-t-il en outre.
X-FAB Silicon Foundries SE est un groupe de fonderie spécialisée, avec une expertise dans la production de circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes, de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et de carbure de silicium (SiC), et se concentrant sur les marchés automobiles, industriels et médicaux à forte croissance et à longue durée de vie. Ses clients dans le monde bénéficient des standards de qualité les plus élevés, d'un solide support en conception, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes.
A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Allemagne (3), en France, en Malaisie et aux Etats-Unis, et emploie 4 526 personnes dans le monde.
Les revenus par activité se ventilent essentiellement entre vente de plaquettes de semi-conducteurs (88,3%) et prestations de services technologiques (11,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (44,8%), Allemagne (11,6%), Royaume-Uni (6,2%), Europe (4,8%), Chine (12,6%), Asie (10,2%), Etats-Unis (9,5%) et autres (0,3%).
