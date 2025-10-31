KBC dégrade son conseil sur X-Fab

KBC dégrade son conseil sur le titre X-Fab de 'accumuler' à 'conserver', avec un objectif de cours maintenu à 7 EUR, à la suite de la publication par le groupe belge de fonderie de ses résultats de 3e trimestre, décevants au plan des commandes.



S'il juge satisfaisant le chiffre d'affaires, ressorti en croissance de 11% à 228,6 MUSD, (dépassant sa fourchette cible qui allait de 215 à 225 MUSD), le broker met en avant une surprise négative dans les prises de commandes, en recul de 25% à 163 MUSD.



KBC souligne en effet que celles-ci ont chuté 'principalement en raison des corrections continues des stocks par les clients automobiles ainsi que des incertitudes macroéconomiques plus larges', ce qui l'amène à réduire ses attentes pour 2026.



'X-Fab a également annoncé que son CEO Rudi De Winter quittera ses fonctions le 6 février 2026. Damien Macq, qui a rejoint X-Fab en avril 2023 en tant que COO, sera nommé nouveau CEO à compter du même jour', souligne-t-il en outre.