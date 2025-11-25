KBC Securities réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 55 euros sur Bekaert, jugeant sa valorisation "très convaincante" et pointant un rendement annuel pour les actionnaires attractif à plus de 10%.

Le broker indique avoir abaissé ses prévisions suite à l'ajustement de la marge d'EBIT sous-jacent pour 2025 (d'une fourchette de 8-8,5% à environ 8%), tout en saluant le retour d'une croissance positive des volumes au 3e trimestre.

"Bekaert a eu du mal à croître récemment, car nombre de marchés finaux importants (automobile et construction) sont intrinsèquement matures et certains secteurs de croissance ont déçu (comme l'hydrogène vert)", reconnaît-il.

KBC estime cependant que la génération vigoureuse de flux de trésorerie et le bilan solide permettent au groupe industriel belge de travailler à la fois sur des opérations de croissance externe et sur des rachats d'actions.