KBC juge la valorisation de Bekaert "très convaincante"
Publié le 25/11/2025 à 12:07
Le broker indique avoir abaissé ses prévisions suite à l'ajustement de la marge d'EBIT sous-jacent pour 2025 (d'une fourchette de 8-8,5% à environ 8%), tout en saluant le retour d'une croissance positive des volumes au 3e trimestre.
"Bekaert a eu du mal à croître récemment, car nombre de marchés finaux importants (automobile et construction) sont intrinsèquement matures et certains secteurs de croissance ont déçu (comme l'hydrogène vert)", reconnaît-il.
KBC estime cependant que la génération vigoureuse de flux de trésorerie et le bilan solide permettent au groupe industriel belge de travailler à la fois sur des opérations de croissance externe et sur des rachats d'actions.