KBC juge la valorisation de Bekaert "très convaincante"

KBC Securities réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 55 euros sur Bekaert, jugeant sa valorisation "très convaincante" et pointant un rendement annuel pour les actionnaires attractif à plus de 10%.



Le broker indique avoir abaissé ses prévisions suite à l'ajustement de la marge d'EBIT sous-jacent pour 2025 (d'une fourchette de 8-8,5% à environ 8%), tout en saluant le retour d'une croissance positive des volumes au 3e trimestre.



"Bekaert a eu du mal à croître récemment, car nombre de marchés finaux importants (automobile et construction) sont intrinsèquement matures et certains secteurs de croissance ont déçu (comme l'hydrogène vert)", reconnaît-il.



KBC estime cependant que la génération vigoureuse de flux de trésorerie et le bilan solide permettent au groupe industriel belge de travailler à la fois sur des opérations de croissance externe et sur des rachats d'actions.