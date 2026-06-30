Le groupe KBC annonce la nomination de Kris Vervaet au poste de directeur informatique et de membre du comité de direction du groupe KBC. Il prendra ses fonctions le 1er septembre.
Après avoir étudié la pédagogie à la KU Leuven, il a commencé à travailler comme enseignant, avant d'entrer en contact avec la technologie très jeune, lors de l'essor de l'ordinateur personnel, chez un revendeur Apple où il a combiné expertise technique et commerciale.
En 1988, il a rejoint la Kredietbank de l'époque. Au cours des décennies suivantes, il a joué un rôle important dans la transformation numérique de KBC. Entre autres, il a contribué au développement des canaux numériques, des solutions de paiement et de la plateforme Isabel.
Il a également acquis une expérience internationale à la Nova Ljubljanska banka en Slovénie, où il a participé à la préparation de l'introduction de l'euro.
Après son retour en Belgique, il a occupé divers postes de direction au sein des ressources humaines, de l'organisation et des canaux directs.
En 2017, il a rejoint le comité exécutif du groupe KBC en tant que directeur de l'innovation, responsable de la transformation numérique, des TIC, de l'innovation et des services partagés.
KBC Group NV figure parmi les principaux groupes de bancassurance belges. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque : activités de banque de détail, de banque privée, de banque de financement et de marché. A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 1 090 agences bancaires, dont 424 implantées en Belgique. KBC Group NV gère 237,9 MdsEUR d'encours de dépôts et 208,6 MdsEUR d'encours de crédits ;
- assurance : assurance non vie (84,6% des revenus d'assurance) et assurance vie (15,4%) ;
- gestion d'actifs.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Belgique (58,4%), République tchèque (20,5%), Hongrie (9,7%), Bulgarie (7,2%) et Slovaquie (4,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.