KBC reste à achat sur AB InBev, juge sa valorisation attractive

KBC Securities réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 65 euros sur AB InBev, jugeant que sa valorisation reste attractive, et alors que des rumeurs circulent sur un intérêt du groupe pour l'acquisition de BeatBox.



'Selon la presse américaine, AB InBev serait intéressé par l'acquisition du fabricant de punchs alcoolisés BeatBox pour environ 700 millions de dollars, une décision qui élargirait encore le portefeuille Beyond Beer du groupe', pointe en effet le broker.



KBC considère toujours AB InBev comme 'le leader incontesté de la bière, avec des parts de marché majeures dans de nombreux marchés, une numérisation continue et des tendances de premiumisation lui permettant de générer des FCF vigoureux'.