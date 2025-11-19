KBC Securities réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 65 euros sur AB InBev, jugeant que sa valorisation reste attractive, et alors que des rumeurs circulent sur un intérêt du groupe pour l'acquisition de BeatBox.
'Selon la presse américaine, AB InBev serait intéressé par l'acquisition du fabricant de punchs alcoolisés BeatBox pour environ 700 millions de dollars, une décision qui élargirait encore le portefeuille Beyond Beer du groupe', pointe en effet le broker.
KBC considère toujours AB InBev comme 'le leader incontesté de la bière, avec des parts de marché majeures dans de nombreux marchés, une numérisation continue et des tendances de premiumisation lui permettant de générer des FCF vigoureux'.
Anheuser-Busch InBev SA/NV figure parmi les principaux producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production de bières : marques Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, etc. ;
- production, embouteillage et vente de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons maltées, eaux en bouteille et thés glacés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (15,1%), Amérique centrale (28,5%), Amérique du Nord (24,5%), Amérique latine (20,8%), Asie-Pacifique (10,4%) et autres (0,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.