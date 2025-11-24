KBC reste à "achat" sur Inventiva, mais réduit sa cible

KBC Securities réitère sa recommandation "achat" sur Inventiva, au vu d'un potentiel significatif par rapport à son objectif de cours pourtant abaissé de 8 à 7 euros, après un point d'activité sans surprise de la société biopharmaceutique pour les 9 premiers mois de 2025.



Le broker note que l'horizon de trésorerie jusqu'à la fin du 1er trimestre 2027 confirmé par Inventiva, lui "fournit un financement au-delà des résultats de l'essai de phase 3 (NATiV3) du lanifibranor dans la MASH, prévus au 2e semestre 2026".



"Nous mettons à jour notre modèle pour intégrer le cash et les actions additionnels, et ajustons certaines de nos hypothèses de dépenses opérationnelles et les conditions de l'accord en Chine", indique KBC pour expliquer sa réduction de cible.