KBC Securities abaisse légèrement sa cible de cours sur argenx

argenx se distingue à la Bourse de Bruxelles (+0,93%, à 734,80 euros) soutenu par une note de KBC Securities qui reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours fixé à 890 euros, contre 900 euros auparavant, ce qui représente un potentiel de hausse de 22,30%.

La banque d'investissement belge indique que la société spécialisée en immunologie prévoit de publier les résultats d'un essai de phase 3 sur le Vyvgart dans la myosite au troisième trimestre de cette année. KBC Securities précise qu'à la suite d'un affinement de sa stratégie de dépôt réglementaire, argenx publiera désormais séparément les résultats pour la myopathie nécrosante à médiation immune (IMNM) et la dermatomyosite (DM). Pour les analystes, ces deux indications représentent une opportunité commerciale significative.



Les analystes considèrent l'IMNM comme le sous-groupe présentant le moins de risques, étant donné qu'il représentait environ 60% du recrutement de la phase 3, et qu'il a atteint une significativité statistique en phase 2. Dans l'indication pour la DM, la significativité statistique n'a pas été atteinte en phase 2 en raison d'un nombre plus restreint de patients, mais argenx a observé un signal d'efficacité clair qui a justifié le passage en phase 3.