KBC Securities abaisse légèrement sa cible de cours sur argenx
argenx se distingue à la Bourse de Bruxelles (+0,93%, à 734,80 euros) soutenu par une note de KBC Securities qui reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours fixé à 890 euros, contre 900 euros auparavant, ce qui représente un potentiel de hausse de 22,30%.
Les analystes considèrent l'IMNM comme le sous-groupe présentant le moins de risques, étant donné qu'il représentait environ 60% du recrutement de la phase 3, et qu'il a atteint une significativité statistique en phase 2. Dans l'indication pour la DM, la significativité statistique n'a pas été atteinte en phase 2 en raison d'un nombre plus restreint de patients, mais argenx a observé un signal d'efficacité clair qui a justifié le passage en phase 3.