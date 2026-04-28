KBC Securities donne son avis sur une cession de DSM-Firmenich
KBC Securities a réagi ce mardi à l'annonce par DSM-Firmenich de la vente de son activité Agro Ingredients.
Publié le 28/04/2026 à 17:25
KBC Securities apprécie toujours la société "pour l'étendue de son portefeuille et ses positions de leader sur les marchés des produits de consommation dans les secteurs de la nutrition, de la santé et de la beauté". Les analystes saluent également l'attention portée à la rémunération des actionnaires, avec un rendement du dividende brut de 4% et un rachat d'actions prévu d'environ 3% des titres en circulation.
KBC Securities a maintenu son avis à accumuler, et sa cible de cours à 82 euros.