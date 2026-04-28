KBC Securities donne son avis sur une cession de DSM-Firmenich

KBC Securities a réagi ce mardi à l'annonce par DSM-Firmenich de la vente de son activité Agro Ingredients.

Dans une note, les analystes estiment qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans l'exécution de l'alignement en cours du portefeuille, dont la cession de la division ANH (Animal Nutrition & Health) constitue l'étape la plus importante. DSM-Firmenich se concentrera désormais pleinement sur la croissance de son portefeuille actuel d'activités axées sur la consommation.



KBC Securities apprécie toujours la société "pour l'étendue de son portefeuille et ses positions de leader sur les marchés des produits de consommation dans les secteurs de la nutrition, de la santé et de la beauté". Les analystes saluent également l'attention portée à la rémunération des actionnaires, avec un rendement du dividende brut de 4% et un rachat d'actions prévu d'environ 3% des titres en circulation.



KBC Securities a maintenu son avis à accumuler, et sa cible de cours à 82 euros.