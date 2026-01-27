KBC Securities relève sa recommandation sur Elia
KBC Securities relève sa recommandation sur Elia Group à "accumuler" et augmente son objectif de cours de 110 à 135 euros, sur la base d'une expansion des multiples de valorisation attendue au cours des 6 à 12 prochains mois pour le groupe belge.
Publié le 27/01/2026 à 10:58
KBC considère en effet que le tsunami des investissements dans l'intelligence artificielle, très consommatrice en énergie, est de nature à faire monter les valorisations des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité comme Elia.