KBC Securities relève sa recommandation sur Elia

KBC Securities relève sa recommandation sur Elia Group à "accumuler" et augmente son objectif de cours de 110 à 135 euros, sur la base d'une expansion des multiples de valorisation attendue au cours des 6 à 12 prochains mois pour le groupe belge.

S'il laisse ses estimations de BPA inchangées pour 2026 et 2027, le broker explique adopter comme hypothèse de valorisation pour son objectif de cours, un multiple de 22 fois le BPA attendu pour 2027, après un multiple de 20 fois celui pour 2026.



KBC considère en effet que le tsunami des investissements dans l'intelligence artificielle, très consommatrice en énergie, est de nature à faire monter les valorisations des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité comme Elia.