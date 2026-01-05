KBC Securities relève son objectif de cours sur Umicore

KBC Securities réaffirme sa recommandation "accumuler" sur Umicore avec un objectif de cours rehaussé de 16 à 21 euros, dans le sillage d'une mise à jour de ses prévisions pour les années à venir avec une estimation d'EBITDA ajustée pour 2030 augmentée d'environ 8%.

"L'assouplissement des normes européennes sur la réglementation des émissions de CO2 pour les voitures et fourgonnettes apporte un soutien supplémentaire à l'activité catalyseurs", indique le broker dans sa note sur le groupe industriel belge.



KBC laisse ses prévisions pour les matériaux de batterie inchangées, celles-ci étant déjà inférieures aux objectifs de la CMD. "Le potentiel de hausse de ses chiffres devra venir de nouveaux accords et partenariats d'approvisionnement", prévient-il.



"L'environnement très fort des prix des métaux permettra très probablement à Umicore d'étendre davantage sa politique de couverture dans le recyclage, générant ainsi une visibilité accrue des bénéfices à des niveaux très attractifs sur une période plus longue", ajoute le broker.