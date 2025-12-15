KBC Securities remonte sa cible sur ABN Amro

KBC Securities réitère sa recommandation "conserver" sur ABN Amro compte tenu d'un potentiel de hausse limité, par rapport à son objectif de cours remonté de 25,5 à 29 euros, après une révision de ses estimations d'ici 2028 (+4,3% sur les revenus, -3,1% sur les coûts).



Après examen de son modèle, le broker explique avoir intégré l'acquisition de NIBC Bank, les objectifs ambitieux de croissance en gestion de patrimoine et les objectifs agressifs d'économies de coûts, principalement portés par des réductions d'effectifs à temps plein.