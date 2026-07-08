KBC Securities remonte son objectif de cours sur ASML

Tout en réaffirmant sa recommandation "conserver" sur ASML, KBC Securities relève son objectif de cours de 1 175 EUR à 1 400 EUR dans une mise à jour de son dossier d'investissement, "compte tenu de la vigueur à court terme, mais aussi du risque de normalisation".

"Bien que les semi-conducteurs aient historiquement constitué une industrie cyclique, le récit actuel du marché suppose de plus en plus que l'IA a transformé ce secteur en un marché à croissance plus structurelle", souligne la banque belge.



KBC Securities estime néanmoins que le risque d'une normalisation après 2027 est sous-estimé et que le consensus extrapole l'expansion actuelle portée par l'intelligence artificielle, en laissant peu de place à un retour de la cyclicité.