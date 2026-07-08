"Bien que les semi-conducteurs aient historiquement constitué une industrie cyclique, le récit actuel du marché suppose de plus en plus que l'IA a transformé ce secteur en un marché à croissance plus structurelle", souligne la banque belge.

KBC Securities estime néanmoins que le risque d'une normalisation après 2027 est sous-estimé et que le consensus extrapole l'expansion actuelle portée par l'intelligence artificielle, en laissant peu de place à un retour de la cyclicité.