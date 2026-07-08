KBC Securities remonte son objectif de cours sur ASML
Tout en réaffirmant sa recommandation "conserver" sur ASML, KBC Securities relève son objectif de cours de 1 175 EUR à 1 400 EUR dans une mise à jour de son dossier d'investissement, "compte tenu de la vigueur à court terme, mais aussi du risque de normalisation".
"Bien que les semi-conducteurs aient historiquement constitué une industrie cyclique, le récit actuel du marché suppose de plus en plus que l'IA a transformé ce secteur en un marché à croissance plus structurelle", souligne la banque belge.
KBC Securities estime néanmoins que le risque d'une normalisation après 2027 est sous-estimé et que le consensus extrapole l'expansion actuelle portée par l'intelligence artificielle, en laissant peu de place à un retour de la cyclicité.
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (74,9%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (25,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (1,6%), Chine (29,1%), Corée du Sud (25%), Etats-Unis (12,5%), Taïwan (25,5%), Japon (4,3%) et Singapour (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.