KBC Securities toujours à l'achat d'Inventiva après la restructuration

Inventiva est dans le vert à la Bourse de Paris (+0,29%, à 3,44 euros), KBC Securities détaille la restructuration du bilan financier de la société.

L'entreprise biopharmaceutique a annoncé une restructuration dans laquelle elle remplace sa dette auprès de la Banque européenne d'investissement (63 millions d'euros) par une nouvelle dette contractée auprès de BlackRock et Claret Capital Partners (montant initial de 75 millions d'euros). Cette nouvelle dette est assortie d'une option de tirage pour de la dette supplémentaire après la publication des résultats de phase 3 du Lanifibranor.



En outre, Inventiva a levé 95,2 millions d'euros via une offre d'American Deposite Share (ADS) réservée aux Etats-Unis, avec une décote de 9,5%. Enfin, la société a racheté pour 50 millions d'euros de bons de souscription d'actions auprès de la BEI et a restructuré les bons restants.



Au final, ces actions ont permis de prolonger l'horizon de liquidité de la société jusqu'au début du premier trimestre 2028.



Les analystes de KBC Securities ont salué ces informations en confirmant leur avis à l'achat sur le titre Inventiva, avec un objectif de cours de 7 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 104%.