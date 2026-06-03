KBC Securities toujours à l'achat d'Inventiva après la restructuration
Inventiva est dans le vert à la Bourse de Paris (+0,29%, à 3,44 euros), KBC Securities détaille la restructuration du bilan financier de la société.
Publié le 03/06/2026 à 16:53
En outre, Inventiva a levé 95,2 millions d'euros via une offre d'American Deposite Share (ADS) réservée aux Etats-Unis, avec une décote de 9,5%. Enfin, la société a racheté pour 50 millions d'euros de bons de souscription d'actions auprès de la BEI et a restructuré les bons restants.
Au final, ces actions ont permis de prolonger l'horizon de liquidité de la société jusqu'au début du premier trimestre 2028.
Les analystes de KBC Securities ont salué ces informations en confirmant leur avis à l'achat sur le titre Inventiva, avec un objectif de cours de 7 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 104%.