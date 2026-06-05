KBC Securities toujours à l'achat d'UCB

UCB est en léger repli à la Bourse de Bruxelles (-0,04%, à 259,40 euros) après avoir enchaîné deux hausses consécutives au cours desquelles le titre a repris 4,51%.

Dans une note, KBC Securities explique que la société biopharmaceutique a annoncé la présentation de nouvelles données au congrès de l'EULAR 2026, l'Alliance européenne des associations de rhumatologie. Une nouvelle étude in vitro et des données de microscopie électronique ont apporté des explications supplémentaires sur la raison pour laquelle les concentrations et l'efficacité de Cimzia peuvent être maintenues quels que soient les taux de FR dans la polyarthrite rhumatoïde. FR signifie Facteur Rhumatoïde, et il s'agit d'un anticorps fréquemment retrouvé chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.



Les analystes de KBC Securities ont confirmé leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 284 euros sur le titre UCB.