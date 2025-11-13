KBC subit des prises de profits à Bruxelles malgré des résultats solides

Le groupe financier belge KBC a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 15% au titre du troisième trimestre, une performance meilleure que prévu, grâce notamment à la poursuite du développement de son portefeuille de crédits.



Sur le trimestre clos fin septembre, le bancassureur dit avoir dégagé un bénéfice net de 1.002 millions d'euros, contre 868 millions d'euros, là où le consensus visait un profit net de 964 millions d'euros.



KBC a par ailleurs relevé ses prévisions pour l'exercice 2025 en ce qui concerne les revenus nets d'intérêts, à au moins 5,95 milliards d'euros, contre 5,85 milliards d'euros précédemment visés, ainsi que la croissance de ses revenus totaux, désormais envisagée à au moins 7,5% contre 7% auparavant.



'Le groupe a dévoilé des solides résultats avec une bonne dynamique au niveau des revenus nets d'intérêts et des revenus nets de commissions qui laisse entrevoir une révision à la hausse des prévisions du marché', réagissent les analystes de RBC.



'KBC a également délivré un message positif concernant les perspectives économiques, s'attendant à une accélération de la croissance dans les trimestre à venir.



'A moins de nouveaux chocs, le creux du cycle économique européen est probablement derrière nous et la croissance devrait encore s'améliorer au cours des prochains trimestres grâce aux dépenses de défense, aux investissements dans les infrastructures et à la consommation privée', a assuré le groupe dans son communiqué.



Le titre KBC, qui affichait un gain annuel de plus de 47% à la clôture d'hier soir, cédait 1,4% jeudi dans le sillage de cette publication.