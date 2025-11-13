KBC Securities réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 8 euros sur Inventiva, jugeant positivement le lancement par la société d'une augmentation de capital par voie d'offre publique d'ADS aux Etats-Unis.
'La société biopharmaceutique a l'intention de lever 108 millions d'euros et utilisera le produit de l'opération pour financer la poursuite de l'essai de phase 3 et préparer la commercialisation ainsi qu'un essai confirmatoire', précise le broker.
