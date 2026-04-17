KBW à surperformance sur Scor dans l'attente des trimestriels
KBW (Keefe, Bruyette & Woods) réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 32 EUR sur Scor, dans l'attente de la publication par le réassureur français de ses résultats du 1er trimestre 2026 le 6 mai.
Le broker attend un bénéfice net de 200 MEUR, car selon lui, "la direction pourrait chercher à créer, de façon opportuniste, des coussins de réserve en raison d'une expérience bénigne de pertes liées à des catastrophes naturelles".
"En regardant l'année écoulée, le ratio combiné undiscounted normalisé P&C Re n'a pas dépassé 96,5% au cours des trimestres à faibles pertes, ce qui suggère qu'il s'agit d'un bon point de référence pour le 1er trimestre 2026", ajoute KBW.
Il pense aussi que Scor devrait continuer à renforcer sa flexibilité financière, en approchant lentement du niveau souhaité de 230%.
Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurances vie et santé (52,5%) ;
- réassurance non vie (47,5%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (15,2%), Europe (46%), Extrême Orient (21,7%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,4%), Afrique (0,5%) et autres (7,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.