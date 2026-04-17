Le broker attend un bénéfice net de 200 MEUR, car selon lui, "la direction pourrait chercher à créer, de façon opportuniste, des coussins de réserve en raison d'une expérience bénigne de pertes liées à des catastrophes naturelles".

"En regardant l'année écoulée, le ratio combiné undiscounted normalisé P&C Re n'a pas dépassé 96,5% au cours des trimestres à faibles pertes, ce qui suggère qu'il s'agit d'un bon point de référence pour le 1er trimestre 2026", ajoute KBW.

Il pense aussi que Scor devrait continuer à renforcer sa flexibilité financière, en approchant lentement du niveau souhaité de 230%.