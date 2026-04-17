KBW à surperformance sur Scor dans l'attente des trimestriels

KBW (Keefe, Bruyette & Woods) réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 32 EUR sur Scor, dans l'attente de la publication par le réassureur français de ses résultats du 1er trimestre 2026 le 6 mai.

Le broker attend un bénéfice net de 200 MEUR, car selon lui, "la direction pourrait chercher à créer, de façon opportuniste, des coussins de réserve en raison d'une expérience bénigne de pertes liées à des catastrophes naturelles".



"En regardant l'année écoulée, le ratio combiné undiscounted normalisé P&C Re n'a pas dépassé 96,5% au cours des trimestres à faibles pertes, ce qui suggère qu'il s'agit d'un bon point de référence pour le 1er trimestre 2026", ajoute KBW.



Il pense aussi que Scor devrait continuer à renforcer sa flexibilité financière, en approchant lentement du niveau souhaité de 230%.