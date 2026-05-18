Commerzbank recule de 1% à Francfort et sous-performe ainsi un DAX en légère hausse, sur fond d'une dégradation d'opinion chez KBW (Keefe, Bruyette & Woods) à la position neutre "performance de marché", avec un objectif de cours maintenu à 39 EUR.
Si la banque allemande a, selon lui, dévoilé des résultats raisonnables, le broker estime que la marge pour une surperformance relative s'est réduite, en l'absence de changement significatif de la position d'UniCredit.
KBW pense aussi qu'avec un consensus reflétant déjà les nouveaux objectifs affichés par la direction, l'attention se tourne désormais vers l'exécution, qui prendra, d'après lui, du temps avant de faire ses preuves.
Il ajuste ses BPA de +1% pour 2026 sur des provisions inférieures aux attentes, mais de -1% pour 2027-2028 en raison d'une baisse du revenu net d'intérêts, des variations limitées qui le conduisent à laisser son objectif de cours inchangé.
Avec une action se négociant sur un ratio P/E 2028 ajusté du capital de 8,2 fois et un potentiel de hausse limité par rapport à son objectif de cours maintenu, KBW dégrade son opinion sur Commerzbank à "performance de marché".
Commerzbank AG figure parmi les principaux groupes bancaires allemands. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail et banque privée (57,2%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.), banque privée, etc. ;
- banque de marché et d'investissement (32%) : ingénierie financière, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, interventions sur les marchés de capitaux, etc. ;
- autres (10,8%) : financement de projets publics, financements spécialisés et structurés, crédits hypothécaires, etc.
A fin 2024, le groupe gère 440,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 310,9 MdsEUR d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.