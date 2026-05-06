KBW positif pour Commerzbank avant ses trimestriels

KBW réaffirme son opinion "surperformance", assortie d'un objectif de cours de 39 EUR sur Commerzbank, à l'approche de sa publication trimestrielle ce vendredi, indiquant s'attendre à ce que la banque allemande présente un ensemble de résultats raisonnable.

"Cependant, les objectifs actualisés et les prévisions concernant le revenu net d'intérêts devraient constituer les principaux moteurs du cours de l'action au cours de la journée", prévient le bureau d'études.



KBW s'attend à ce que la direction de Commerzbank fasse évoluer ses objectifs afin de mieux aligner ses prévisions conservatrices sur le consensus pour 2028, tout en définissant potentiellement des objectifs plus ambitieux pour 2030.



"Dans ce contexte, et avec une confiance croissante dans la trajectoire du revenu net d'intérêts, nous continuons de voir de la marge pour une nouvelle hausse du cours de l'action", affirme-t-il.