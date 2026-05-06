KBW positif pour Commerzbank avant ses trimestriels
KBW réaffirme son opinion "surperformance", assortie d'un objectif de cours de 39 EUR sur Commerzbank, à l'approche de sa publication trimestrielle ce vendredi, indiquant s'attendre à ce que la banque allemande présente un ensemble de résultats raisonnable.
"Cependant, les objectifs actualisés et les prévisions concernant le revenu net d'intérêts devraient constituer les principaux moteurs du cours de l'action au cours de la journée", prévient le bureau d'études.
KBW s'attend à ce que la direction de Commerzbank fasse évoluer ses objectifs afin de mieux aligner ses prévisions conservatrices sur le consensus pour 2028, tout en définissant potentiellement des objectifs plus ambitieux pour 2030.
"Dans ce contexte, et avec une confiance croissante dans la trajectoire du revenu net d'intérêts, nous continuons de voir de la marge pour une nouvelle hausse du cours de l'action", affirme-t-il.
Commerzbank AG figure parmi les principaux groupes bancaires allemands. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail et banque privée (57,2%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.), banque privée, etc. ;
- banque de marché et d'investissement (32%) : ingénierie financière, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, interventions sur les marchés de capitaux, etc. ;
- autres (10,8%) : financement de projets publics, financements spécialisés et structurés, crédits hypothécaires, etc.
A fin 2024, le groupe gère 440,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 310,9 MdsEUR d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.