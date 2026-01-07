Kepler Cheuvreux confirme son conseil sur Genfit

Kepler Cheuvreux confirme son conseil "achat" sur le titre Genfit, assorti d'un objectif de cours inchangé à 8,40 euros.



Le bureau d'analyses souligne que les données encourageantes de phase I pour le candidat G1090N soutiennent une "poursuite du développement clinique" vers une phase II. Ces tests ex vivo ont notamment démontré une inhibition significative des cytokines inflammatoires allant jusqu'à 76%.



"Le news renforce le package initial" en combinant un profil de sécurité favorable à une suppression quantitative des cytokines, estime le broker. Bien que ce programme ne soit pas encore inclus dans la valorisation actuelle, le document met en avant qu'il pourrait représenter un "potentiel de hausse" en cas de succès du passage à la preuve de concept clinique



Genfit cède actuellement 0,3% à Paris.

