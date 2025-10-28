Après avoir soutenu le secteur informatique (services, édition de logiciels), l'IA sème le doute quant à leur capacité à en tirer profit, et même à défendre leur position. Nous avons fait appel à l'expertise de Laurent Daure, en charge du suivi des grands acteurs cotés du secteur chez Kepler Cheuvreux.

Laurent Daure, quel est l’impact du déploiement de l’IA sur le secteur informatique, que ce soit pour les éditeurs de logiciels ou les sociétés de services ?

" Les impacts diffèrent selon les types d’acteurs. Pour ce qui est des sociétés de services, après avoir vu d’un bon œil l’arrivée de l’IA générative il y a deux ans au regard de l’effet favorable sur les carnets de commandes de grands acteurs comme Accenture ou Cap Gemini, depuis un peu moins d’un an ce secteur subit une dévalorisation boursière. En effet, les gains de productivité permis par l’IA, que ce soit directement par le client ou par l’ESN, se traduisent rapidement par des réductions de coût et donc de prix des projets. Par le passé, nous avons connu ce phénomène lors de l’avènement du cloud ou de l’offshore, et les gains de productivité ont globalement été réinvestis sur d’autres projets informatiques. Lors de la vague d’offshorisation, les parts de marché ont été redistribuées au profit d’acteurs indiens comme Tata Consulting Services (TCS) ou Infosys. Cela devrait moins être le cas cette fois car il n’y a pas de grand concurrent identifié comme spécialiste des services à base d’IA ; tout au plus certains LLM (Open AI, Mitral AI) fourniront des services, mais cela restera un phénomène marginal car ces acteurs ont un modèle économique différent et visent des marges bien supérieures. Il est encore trop tôt pour mesurer l’effet des gains de productivité. Nous en saurons davantage d’ici 2 à 5 ans, horizon qui nous permettra de vérifier si les clients ont bien réinvesti les 15 à 30% de gains dégagés dans davantage de projets. A ce stade, les clients s’en servent d’argument pour négocier des baisses de prix. C’est cette incertitude qui pèse sur les baisses des cours de Bourse à court terme et qui explique que le secteur soit devenu value. D’autant plus en Europe compte tenu de la conjoncture économique peu dynamique. "

Quel type de sociétés de services (ESN, R&D externalisée, conseil en stratégie…) est le plus impacté ?

"Les tâches répétitives sont les plus impactées. Je pense aux équipes offshores, en Inde notamment, opérant dans le domaine du BPO ou du testing de projets informatiques. Les activités de conseil à forte valeur ajoutée ou la R&D externalisée seront moins directement impactées car l’offshore y est encore limité. Quoiqu’il en soit, je n’ai pas d’inquiétude sur les marges des sociétés de service car, comme après la vague d’offshorisation, une petite partie des gains de productivité réalisée par les sociétés de services devrait être conservée par le prestataire."

Comment analysez-vous l’impact de l’IA pour les éditeurs de logiciel ?

"Le derating des sociétés de software est plus récent car au départ, la baisse des coûts de développement était sensée profiter aux éditeurs, leurs clients achetant un service rendu plutôt que des jours-homme. Jusqu’à ce que se pose la question de la réduction du nombre d’utilisateurs compte tenu des gains de productivité réalisés par les clients... J’estime que sur ce point, nous pouvons compter sur un ajustement du pricing de la part des éditeurs afin de limiter l’érosion du chiffre d’affaires. Par contre, il y a un risque réel de voir émerger de nouveaux éditeurs de logiciels à base d’IA qui viennent prendre des parts de marchés à des acteurs comme DocuSign, Adobe, Salesforce, ou au minimum exercer une pression concurrentielle sur leurs prix. A l’opposé, je pense que des acteurs comme SAP, Dassault Systèmes ou Autodesk sont à l’abri de cette menace compte tenu de leur complexité et de leur capacité à embrasser un grand nombre de fonctions de l’entreprise utilisatrice. Surtout que ces acteurs sont en train d’intégrer des agents IA à leurs produits."