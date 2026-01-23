Kepler Cheuvreux maintient son conseil sur Stif avec un objectif inchangé

L'analyste confirme son conseil sur le titre à "acheter", assorti d'un objectif de cours inchangé à 80 euros.

Le bureau d'études salue des ventes annuelles 2025 de 90,5 millions d'euros, soit une "croissance impressionnante de 48%" qui dépasse de 4,5% ses prévisions initiales. Kepler Cheuvreux précise que cette performance est portée par le dynamisme du segment BESS (+41%), soutenu par des clients majeurs comme Tesla ou Samsung.



"Nous considérons les objectifs 2030 comme excessivement conservateurs et susceptibles d'être dépassés", indique le broker, qui souligne également un "momentum commercial robuste" malgré la volatilité passée du titre.



Le rapport met en avant que l'intégration réussie des récentes acquisitions devrait soutenir les marges à venir.



Stif publiera ses résultats de l'exercice 2025 le 26 mars.