Kepler Cheuvreux relève massivement sa cible sur Abivax

Kepler Cheuvreux confirme son conseil "acheter" sur Abivax, assorti d'un objectif de cours relevé de 70 euros à 130 euros.

Le bureau d'études justifie ce relèvement par une "conviction commerciale plus élevée" après la publication des résultats cliniques de phase III pour l'obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique.



L'analyste souligne que l'actif dispose désormais d'une validation d'efficacité robuste chez les patients réfractaires et d'un profil de sécurité "propre", ce qui réduit considérablement les risques liés au développement binaire du produit.



"Abivax est devenu l'une des cibles de fusions-acquisitions les plus attractives" dans le secteur des maladies inflammatoires de l'intestin, estime le broker. Le document met en avant qu'un rachat potentiel pourrait se négocier dans une fourchette de 150 à 250 euros par action, portée par la rareté des actifs de stade avancé et la pression de renouvellement de portefeuille des grands groupes pharmaceutiques.