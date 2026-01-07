Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours sur Maurel & Prom

Kepler Cheuvreux confirme son conseil "conserver" sur le titre Maurel & Prom, assorti d'un objectif de cours relevé de 5,09 à 6,50 euros.



Le relèvement de la cible de 28% est principalement justifié par la cession de la participation dans Seplat, réalisée pour 496 millions USD, soit près du double de l'évaluation précédente. Kepler Cheuvreux souligne que cette opération accroît la puissance de feu du groupe pour sa croissance externe et pourrait permettre le versement d'un dividende exceptionnel.



Le bureau d'études met également en avant le potentiel de croissance du permis gazier Sinu-9 en Colombie, dont l'acquisition a été finalisée hier. Bien que la situation au Venezuela reste "trop incertaine pour être valorisée", le rapport indique qu'un scénario favorable dans ce pays constituerait un "véritable changement de dimension pour le groupe" avec une valeur potentielle de 2,10 euros par action.



