Kering annonce la nomination de Francesca Bellettini comme Présidente-Directrice générale de Gucci, reportant à Luca de Meo, Directeur général de Kering.

Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de Chief Operating Officer de Kering, secondant Luca de Meo dans le développement et la gestion de l'organisation du Groupe.

Dans le cadre de cette évolution, les fonctions de Directeur général adjoint de Kering seront supprimées.

Luca de Meo a déclaré : ' Gucci, fleuron du Groupe, mérite toute notre attention, et Francesca, l'une des dirigeantes les plus expérimentées et les plus respectées du secteur, va lui apporter le leadership et la rigueur nécessaires pour remettre la marque à la place qui est la sienne. '

Francesca Bellettini a ajouté : ' Je me réjouis de travailler sous la direction de Luca de Meo, dont le regard innovant et ouvert nous incite à aller de l'avant. Je suis ravie de relever ce nouveau défi avec toute les équipes de Gucci et aux côtés de Demna, dont j'ai toujours admiré la créativité. '