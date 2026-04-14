Kering affiche un chiffre d'affaires stable au premier trimestre 2026

Kering annonce un chiffre d'affaires de 3 568 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de 6 % en données publiées et stable en données comparables par rapport au premier trimestre de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires du segment Mode & Maroquinerie s'élève à 2 852 millions d'euros, en recul de 9 % en données publiées et de 3 % en données comparables, marquant une nouvelle amélioration séquentielle.



Gucci réalise un chiffre d'affaires de 1 347 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de 14 % en données publiées et de 8% en données comparables par rapport au premier trimestre de l'année dernière. L'Amérique du Nord affiche une performance de 8 % sur un an, apportant une première confirmation que le repositionnement stratégique commence à porter ses fruits. Cette croissance ne permet néanmoins pas de compenser le recul en Asia-Pacifique et en Europe de l'Ouest.



Kering Jewelry enregistre un niveau record à 269 millions d'euros. Les ventes sont en hausse de 14 % en données publiées et de 22 % en données comparables.



Kering Eyewear réalise une performance historique, faisant de ce trimestre le meilleur de son histoire. Les ventes s'élèvent à 489 millions d'euros, en hausse de 3 % en données publiées et de 7 % en données comparables.



"Alors que Kering poursuit sa progression en 2026, l'objectif demeure de renouer avec la croissance et d'améliorer les marges" indique le groupe au niveau des perspectives.

Le Capital Markets Day du 16 avril 2026 présentera en détail la feuille de route qui guidera cette nouvelle phase de la transformation de Kering.