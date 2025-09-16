Né à Milan le 13 juin 1967, Luca de Meo est depuis le 1er juillet 2020, directeur général de Renault SA et Président de Renault SAS, et depuis le 1er janvier 2021 directeur général de la marque Renault. Il est membre du Board of Management du Groupe Renault.



De Meo a été formé à l'Université Commerciale Luigi Bocconi de sa ville natale, dont il est d'ailleurs l'un des "alumnus" de l'année, une distinction obtenue en 2017. Il a débuté sa carrière chez Renault en Italie puis en France de 1992 à 1998, avant de rejoindre la division européenne de Toyota, pour finalement rentrer au bercail, du moins chez le voisin turinois, puisqu'il a intégré la Fiat. Au sein de l'entreprise transalpine, il a notamment été directeur commercial pour Lancia, Fiat et Alfa-Romeo, directeur général d'Abarth puis directeur du marketing de la totalité du groupe. Il entre en 2009 chez Volkswagen, comme directeur du marketing de la marque éponyme avant de prendre les rênes des ventes et du marketing chez Audi de 2012 à 2015.



Puis il a pris la présidence du comité exécutif de SEAT le 1er novembre 2015 jusqu’en janvier 2020. Il a été membre des conseils de surveillance de Ducati et de Lamborghini, et président du conseil d'administration du Groupe Volkswagen en Italie.



Polyglotte, il parle anglais, allemand, espagnol et français en plus de sa langue maternelle.

