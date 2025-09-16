AlphaValue relève son conseil sur le titre Kering, passant de 'Sell' à 'Reduce', avec un objectif de cours inchangé à 279 euros.

L'analyste souligne un 'premier jour' très actif de Luca de Meo (changements de dirigeants chez Gucci, transfert des lunettes Valentino vers Kering Eyewear), des signaux qui 'renforcent' la thèse de redressement à partir de FY26.

Le bureau d'études relève ses hypothèses (EPS 2026 à 10,4 contre 10,1, +2,69%) et ses moteurs de valorisation (multiplicateur Gucci porté de 15x à 16x), soutenant des niveaux NAV/DCF plus élevés.

D'après la note, les hypothèses de croissance de long terme sont relevées de 3% à 4,5%, tout en rappelant un contexte de marché encore 'challenging'.