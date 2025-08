Kering : Berenberg abaisse son objectif de cours

Berenberg a annoncé lundi avoir abaissé de 165 à 160 euros son objectif de cours sur Kering, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études fait remarquer que Kering fait partie - avec Burberry et Swatch - des rares valeurs européennes du luxe à avoir progressé le mois dernier, alors que les autres acteurs du secteur ont baissé en moyenne de 9%.



Pour les analystes, ce rebond est risqué au moment où l'économie mondiale, et surtout la Chine, montre des signes de ralentissement et sachant que le secteur du luxe tend à amplifier les effets négatifs d'une décélération de l'activité.



Le titre Kering a également profité de la perspective de la prochaine arrivée d'un nouveau PDG réputé, Luca de Meo, ajoute Berenberg, qui juge cependant que la conjoncture économique défavorable pèsera plus lourd sur les résultats que cet élément positif.



De son point de vue, Kering et Swatch sont actuellement les valeurs les moins intéressantes au sein du secteur européen du luxe.