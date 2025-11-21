Kering prépare la création de "House of Dreams", une division destinée à identifier et accompagner des marques émergentes afin de réduire la dépendance du groupe à Gucci, a fait savoir Reuters, s'appuyant sur une note interne du groupe datant d'octobre.
Le projet évoqué vise des investissements de long terme, minoritaires ou majoritaires, dans des axes comme la technologie expérientielle, l'artisanat indien et le luxe chinois porté par la culture.
Le groupe a enregistré la marque House of Dreams auprès de l'INPI, tout en précisant que ces pistes demeurent préliminaires avant la présentation stratégique prévue l'an prochain. Le montant des investissements n'a d'ailleurs pas été précisé.
Si Kering vise ses marques existantes reste prioritaire, le groupe compte sur cette initiative pour anticiper l'évolution des modèles économiques et des zones de croissance du luxe. Cette démarche s'inscrit dans un marché où les marques de niche et les expériences premium gagnent du terrain face aux maisons historiques.
Le titre gagne actuellement plus de 1% à Paris (alors que le CAC40 est stable) et signe une progression de 25% depuis le début de l'année.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
