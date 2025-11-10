Kering annonce la signature d'un Memorandum of Agreement avec China Resources Mixc Lifestyle pour promouvoir la durabilité environnementale dans ses boutiques en Chine. Cet accord fait suite à celui conclu en juillet avec Swire Properties et s'inscrit dans la stratégie chinoise du 'double carbone'.
Les deux partenaires visent 100% d'électricité renouvelable d'ici 2030 dans les centres commerciaux haut de gamme de China Resources Mixc Lifestyle. Marie-Claire Daveu, Directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering, souligne que cette collaboration permettra de 'transformer nos ambitions en actions concrètes' autour de l'efficacité énergétique et de la réduction de l'empreinte carbone, afin d'établir de nouveaux standards pour un luxe responsable en Chine.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
