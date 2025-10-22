Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 3,4 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en baisse de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%).
Au cours des neuf premiers mois, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11,0 milliards d'euros (-14% en données publiées et -12% en comparable).
Au troisième trimestre, Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros (-18% en données publiées et -14% en comparable). Le chiffre d'affaires d'Yves Saint Laurent s'élève à 620 millions d'euros (-7% en données publiées et -4% en comparable).
Les ventes de Bottega Veneta ressortent à 393 millions d'euros (-1% en données publiées et +3% en comparable). Le chiffre d'affaires des Autres Maisons s'établit à 652 millions d'euros (-5% en données publiées et +1% en comparable).
' La performance de Kering au troisième trimestre, bien qu'en nette amélioration séquentielle, demeure en deçà de celle du marché. Cela renforce ma détermination à agir à tous les niveaux de l'entreprise afin de redonner à nos Maisons et à Kering la place qu'ils méritent.' a déclaré Luca de Meo, Directeur général.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
