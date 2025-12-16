Kering et Ardian annoncent la finalisation d'un accord de co-investissement pour l'immeuble de Kering sur la Cinquième Avenue à New York, immeuble comprenant des espaces retail de luxe pour une superficie totale d'environ 10 700 m².
Dans la lignée du partenariat déjà conclu en début d'année, le groupe de luxe français apporte à effet immédiat cet actif à une joint-venture nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis qu'il en conservera 40%.
Cette participation restante de Kering sera comptabilisée par mise en équivalence. La transaction s'élève à 900 millions de dollars (766 millions d'euros), pour laquelle Kering recevra un montant net de 690 MUSD (587 MEUR).
"Cet accord nous permet à nouveau de sécuriser sur le long terme un emplacement retail de premier plan pour nos maisons, tout en renforçant notre flexibilité financière", explique Jean-Marc Duplaix, chief operating officer de Kering.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
