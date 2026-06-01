Kering : Gianfranco D'Attis nommé directeur général d'Alexander McQueen
Kering annonce la nomination de Gianfranco D'Attis au poste de directeur général d'Alexander McQueen, effective à compter du 3 juin. Remplaçant Gianfilippo Testa, il sera rattaché à Luca de Meo, directeur général de Kering, et sera basé à Londres.
Gianfranco D'Attis "dirigera la prochaine étape du développement de la Maison, avec pour objectif de renforcer la clarté de son positionnement, d'élever le niveau d'exécution et d'améliorer sa performance financière", indique Kering dans un communiqué.
Il apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur du luxe, avec une solide expertise en développement de marque, excellence du réseau de distribution et relation client sur des marchés clés. Il occupait récemment le poste de directeur général chez Prada.
Il a auparavant occupé des postes de direction chez LVMH et Richemont en Asie, en Amérique et en Europe, où il a conduit des initiatives d'expansion et de transformation opérationnelle.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2025, Kering comptait 43 731 collaborateurs et a réalisé un CA de 14,7 MdsEUR.
A fin 2025, le groupe détenait un réseau de 1 719 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (361), au Japon (225), en Asie-Pacifique (666) et en Amérique du Nord (308).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe de l'Ouest (24,5%), Japon (7,9%), Asie-Pacifique (28,6%), Amérique du Nord (24,2%) et autres (9,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.