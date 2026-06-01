Kering : Gianfranco D'Attis nommé directeur général d'Alexander McQueen

Kering annonce la nomination de Gianfranco D'Attis au poste de directeur général d'Alexander McQueen, effective à compter du 3 juin. Remplaçant Gianfilippo Testa, il sera rattaché à Luca de Meo, directeur général de Kering, et sera basé à Londres.

Gianfranco D'Attis "dirigera la prochaine étape du développement de la Maison, avec pour objectif de renforcer la clarté de son positionnement, d'élever le niveau d'exécution et d'améliorer sa performance financière", indique Kering dans un communiqué.



Il apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur du luxe, avec une solide expertise en développement de marque, excellence du réseau de distribution et relation client sur des marchés clés. Il occupait récemment le poste de directeur général chez Prada.



Il a auparavant occupé des postes de direction chez LVMH et Richemont en Asie, en Amérique et en Europe, où il a conduit des initiatives d'expansion et de transformation opérationnelle.