Malgré un objectif de cours rehaussé de 335 à 370 euros sur la base d'estimations plus élevées, HSBC abaisse sa recommandation sur Kering de 'achat' de 'conserver' car il 'ne voit pas beaucoup de catalyseurs positifs pour le moment'.
Le broker note que le cours de l'action a doublé depuis l'annonce de la nomination de Luca de Meo, mi-juin, et que Kering se négocie avec une prime par rapport à LVMH, mais juge que le potentiel de résultats pourrait encore être sous-estimé chez Kering.
'Nous pensons qu'en l'absence de catalyseurs positifs au cours des trois prochains mois, le cours de l'action ne bougera pas beaucoup d'ici la mi-février. Le prochain grand catalyseur sera la mise à jour stratégique, qui aura lieu ensuite', prévient-il.
Né à Milan le 13 juin 1967, Luca de Meo est depuis le 1er juillet 2020, directeur général de Renault SA et Président de Renault SAS, et depuis le 1er janvier 2021 directeur général de la marque Renault. Il est membre du Board of Management du Groupe Renault.
De Meo a été formé à l'Université Commerciale Luigi Bocconi de sa ville natale, dont il est d'ailleurs l'un des "alumnus" de l'année, une distinction obtenue en 2017. Il a débuté sa carrière chez Renault en Italie puis en France de 1992 à 1998, avant de rejoindre la division européenne de Toyota, pour finalement rentrer au bercail, du moins chez le voisin turinois, puisqu'il a intégré la Fiat. Au sein de l'entreprise transalpine, il a notamment été directeur commercial pour Lancia, Fiat et Alfa-Romeo, directeur général d'Abarth puis directeur du marketing de la totalité du groupe. Il entre en 2009 chez Volkswagen, comme directeur du marketing de la marque éponyme avant de prendre les rênes des ventes et du marketing chez Audi de 2012 à 2015.
Puis il a pris la présidence du comité exécutif de SEAT le 1er novembre 2015 jusqu’en janvier 2020. Il a été membre des conseils de surveillance de Ducati et de Lamborghini, et président du conseil d'administration du Groupe Volkswagen en Italie.
Polyglotte, il parle anglais, allemand, espagnol et français en plus de sa langue maternelle.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
