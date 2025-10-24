Malgré un objectif de cours rehaussé de 335 à 370 euros sur la base d'estimations plus élevées, HSBC abaisse sa recommandation sur Kering de 'achat' de 'conserver' car il 'ne voit pas beaucoup de catalyseurs positifs pour le moment'.

Le broker note que le cours de l'action a doublé depuis l'annonce de la nomination de Luca de Meo, mi-juin, et que Kering se négocie avec une prime par rapport à LVMH, mais juge que le potentiel de résultats pourrait encore être sous-estimé chez Kering.

'Nous pensons qu'en l'absence de catalyseurs positifs au cours des trois prochains mois, le cours de l'action ne bougera pas beaucoup d'ici la mi-février. Le prochain grand catalyseur sera la mise à jour stratégique, qui aura lieu ensuite', prévient-il.