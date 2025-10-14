La Commission européenne a infligé des amendes aux entreprises de mode Gucci, Chloé et Loewe pour avoir fixé les prix de revente, en violation des règles de concurrence de l'UE.
L'enquête de la Commission a révélé que les trois entreprises ont restreint la capacité des détaillants tiers indépendants avec lesquels elles travaillent à fixer leurs propres prix de vente en ligne et hors ligne pour les produits conçus et vendus par Gucci, Chloé et Loewe sous leurs marques respectives.
Ce type de comportement anticoncurrentiel augmente les prix et réduit le choix des consommateurs.
Les amendes, qui ont été réduites dans les trois cas en raison de la coopération des entreprises avec la Commission, s'élèvent à plus de 157 millions d'euros au total.
Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée de la transition propre, juste et compétitive, a déclaré : ' Cette décision envoie un signal fort à l'industrie de la mode et au-delà, indiquant que nous ne tolérerons pas ce type de pratiques en Europe et que la concurrence loyale et la protection des consommateurs s'appliquent à tous, de manière égale. '
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.