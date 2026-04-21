Kering nomme deux nouveaux administrateurs indépendants
Kering a annoncé mardi qu'il compterait proposer à ses actionnaires la nomination de deux administrateurs indépendants : une ancienne cadre de Chanel ainsi que l'actuel patron du groupe d'hôtellerie de luxe Mandarin Oriental.
Dans un communiqué, le groupe explique qu'il prévoit de soumettre, lors de son assemblée générale annuelle du 28 mai, la cooptation de Marie-Hélène Chenut. De nationalité française, celle-ci a occupé pendant plus de 35 ans des responsabilités opérationnelles et stratégiques chez Chanel, notamment à la tête des métiers de la haute couture et des ateliers, qu'elle a dirigés pendant neuf ans.
Sera également proposée la nomination de l'homme d'affaires français Laurent Kleitman, actuellement directeur général et membre du conseil d'administration de Mandarin Oriental. Ce dernier a précédemment occupé les fonctions de PDG des Parfums Christian Dior et de directeur général de l'activité beauté de LVMH en Russie.
Ces arrivées interviennent alors que Jean-Pierre Denis a remis sa démission de son mandat d'administrateur après 18 ans passés au conseil, avec une prise d'effet à l'issue de la prochaine assemblée générale.
En tenant compte de l'arrivée à échéance des mandats de Maureen Chiquet et Yonca Dervisoglu, le conseil d'administration comptera dorénavant 13 membres, avec un taux d'indépendance de 64% et une proportion de femmes de 45%. Cinq nationalités y seront représentées.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2025, Kering comptait 43 731 collaborateurs et a réalisé un CA de 14,7 MdsEUR.
A fin 2025, le groupe détenait un réseau de 1 719 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (361), au Japon (225), en Asie-Pacifique (666) et en Amérique du Nord (308).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe de l'Ouest (24,5%), Japon (7,9%), Asie-Pacifique (28,6%), Amérique du Nord (24,2%) et autres (9,2%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.