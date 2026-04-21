Kering nomme deux nouveaux administrateurs indépendants

Kering a annoncé mardi qu'il compterait proposer à ses actionnaires la nomination de deux administrateurs indépendants : une ancienne cadre de Chanel ainsi que l'actuel patron du groupe d'hôtellerie de luxe Mandarin Oriental.

Dans un communiqué, le groupe explique qu'il prévoit de soumettre, lors de son assemblée générale annuelle du 28 mai, la cooptation de Marie-Hélène Chenut. De nationalité française, celle-ci a occupé pendant plus de 35 ans des responsabilités opérationnelles et stratégiques chez Chanel, notamment à la tête des métiers de la haute couture et des ateliers, qu'elle a dirigés pendant neuf ans.



Sera également proposée la nomination de l'homme d'affaires français Laurent Kleitman, actuellement directeur général et membre du conseil d'administration de Mandarin Oriental. Ce dernier a précédemment occupé les fonctions de PDG des Parfums Christian Dior et de directeur général de l'activité beauté de LVMH en Russie.



Ces arrivées interviennent alors que Jean-Pierre Denis a remis sa démission de son mandat d'administrateur après 18 ans passés au conseil, avec une prise d'effet à l'issue de la prochaine assemblée générale.



En tenant compte de l'arrivée à échéance des mandats de Maureen Chiquet et Yonca Dervisoglu, le conseil d'administration comptera dorénavant 13 membres, avec un taux d'indépendance de 64% et une proportion de femmes de 45%. Cinq nationalités y seront représentées.