Kering nomme Romain Spitzer à la direction générale de Bottega Veneta

Le géant du luxe annonce la nomination de Romain Spitzer au poste de directeur général de Bottega Veneta, à compter du 1er septembre 2026. Basé à Milan, il sera rattaché à Luca de Meo, directeur général de Kering, et rejoindra le comité exécutif du groupe.

Fort de plus de trente ans d'expérience dans l'industrie du luxe, Romain Spitzer occupait jusqu'à présent les fonctions de président-directeur général de Fragrance Group LVMH Beauty.



Il est reconnu pour son expertise dans le développement de marques, l'expérience client et la distribution internationale.



A la tête de Bottega Veneta, il aura pour mission de poursuivre le développement de la maison italienne, de renforcer sa désirabilité et de consolider son réseau de distribution mondial, tout en préservant son identité et son savoir-faire.