Vers 10h30, le titre prend 1,5% alors que le CAC 40 avance au même moment de 0,5%, signant la troisième meilleure performance de l'indice derrière Eurofins et Thales.
Dans une étude abordant les perspectives du secteur du luxe pour 2026, Bernstein estime que le marché chinois pourrait connaître une reprise progressive en forme de "U" cette année, mais met également en avant la demande toujours robuste émanant des ultra-riches, ce qui le conduit à faire de Richemont sa valeur privilégiée.
Concernant Kering plus spécifiquement, la filiale de la Société Générale rappelle que le groupe a prévu de faire un point stratégique au printemps, qui devrait se traduire par une approche "réfléchie" en vue de redresser ses marques principales, même si les analystes disent ne plus s'attendre à ce que l'entreprise se sépare de griffes plus petites comme McQueen ou Brioni.
Dans ce contexte, le bureau d'études, qui relève son objectif de cours de 240 à 250 euros tout en renouvelant son opinion "sous-performance" sur le titre, dit avoir actualisé ses prévisions, notamment afin de tenir compte de la cession de la division Kering Beauté.
Pour 2026, Bernstein dit anticiper un chiffre d'affaires en baisse de 2,3%, un résultat opérationnel courant (Ebit) en repli de 11,1% ainsi qu'un BPA en recul de 14,6%, ce dernier étant inférieur de près de 4% à la moyenne du consensus.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
