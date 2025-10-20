Kering et L'Oréal annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique de long terme, couvrant l'acquisition de la Maison Creed par L'Oréal, la signature des licences de beauté et de fragrances de maisons emblématiques de Kering, et une coentreprise exclusive.
Selon cet accord, Kering dispose du droit de céder Kering Beauté, y compris la Maison Creed, à L'Oréal. Au sein de L'Oréal Luxe, Creed sera positionnée pour accélérer encore davantage son développement mondial sur les marchés des fragrances.
Par ailleurs, le partenariat comprend les droits de conclure un accord de licence exclusif de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty.
Kering accordera également à L'Oréal les licences exclusives de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution de produits parfum et beauté pour Bottega Veneta et Balenciaga, à compter de la réalisation de l'opération.
Cet accord de cession et de licences s'élève à 4 milliards d'euros, payables en numéraire à la réalisation de l'opération, prévue pour le premier semestre 2026. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.
En complément, Kering et L'Oréal s'associent pour explorer des opportunités stratégiques à la croisée du luxe, du bien-être et de la longévité, sous la forme d'une co-entreprise à 50/50 qui combinera les expertises des deux groupes.
L'accord est soumis aux conditions habituelles, dont des autorisations réglementaires, et aux obligations de Kering en matière de droit du travail français. Il comprend le droit pour Kering de céder Kering Beauté à L'Oréal dans le cadre d'une exclusivité accordée à L'Oréal.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (38,6% du CA), des produits de maquillage (19,4%), des produits de soins capillaires (16,2%), des parfums (13,7%), des produits de coloration (8%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,7%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,9%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,2%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,2%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2024, L'Oréal dispose de 36 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,4%), Amérique du Nord (27,1%), Asie du Nord (23,7%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (8,9%) et Amérique latine (7,6%).
