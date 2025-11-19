Le retour à la croissance de Kering passera par une moindre dépendance à Gucci, sa marque phare en difficulté, par une réduction supplémentaire de son réseau de boutiques et par le renforcement des synergies internes, a expliqué le directeur général Luca de Meo dans une note interne.

Ce document, obtenu par Reuters, est le condensé d’une note plus complète intitulée "ReconKering" et récemment adressée aux cadres dirigeants, constitue la première exposition claire de la stratégie portée par de Meo. Il intervient moins d’un mois après la cession de la division beauté du groupe à L’Oréal pour 4,7 milliards d’euros, une opération destinée à dégager des liquidités et à recentrer Kering sur son cœur d’activité : la mode de luxe. Le ton adopté se veut à la fois lucide et déterminé.

"Nous restons humbles", écrit de Meo, tout en affichant l’objectif de faire de Kering "le challenger incontesté du secteur du luxe" d’ici cinq à dix ans. Le groupe, longtemps perçu comme un rival crédible de LVMH, doit désormais faire face à une chute à deux chiffres des ventes de Gucci, tout en traînant une dette liée à ses récentes acquisitions.

3 ans pour renouer avec une performance de haut niveau

Le dirigeant fixe un horizon de 18 mois pour relancer toutes les marques du portefeuille, tout en estimant qu’il faudra trois ans pour renouer avec une performance financière de haut niveau. Le groupe, qui a déjà fermé 55 boutiques en un an, compte poursuivre la rationalisation de son réseau, revoir son positionnement tarifaire et élargir l’offre. Il mise aussi sur la montée en puissance de Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga pour réduire la sur-dépendance à Gucci, tandis que la joaillerie devra miser sur les synergies internes. De Meo cite enfin le tailleur Brioni et la griffe déficitaire Alexander McQueen parmi les marques à potentiel, bien que souvent évoquées comme candidates à une cession.

Lors de la séance du 19 novembre, le marché a l'air de trouver le temps de redressement un peu long… Le titre perd 3,4% juste sous les 300 EUR. Pour autant, tout le monde sait qu'il n'y a pas de formule magique dans cette industrie du luxe, dont la valeur est souvent proportionnelle à la longueur de l'héritage.