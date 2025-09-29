UBS estime que Gucci montre de nouveaux signes d'inflexion. Avant la publication des chiffres du 3ème trimestre, l'analyste maintient son opinion neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 251 E (contre 215 E). 'Les résultats du troisième trimestre pourraient montrer de nouveaux signes d'inflexion chez Gucci, ce qui motive nos révisions à la hausse des estimations, nous ramenant ainsi en ligne avec le consensus pour l'exercice 2025' indique UBS.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 50 fois avec un rendement de près de 1%.