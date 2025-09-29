UBS estime que Gucci montre de nouveaux signes d'inflexion. Avant la publication des chiffres du 3ème trimestre, l'analyste maintient son opinion neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 251 E (contre 215 E).
'Les résultats du troisième trimestre pourraient montrer de nouveaux signes d'inflexion chez Gucci, ce qui motive nos révisions à la hausse des estimations, nous ramenant ainsi en ligne avec le consensus pour l'exercice 2025' indique UBS.
'Les résultats du premier semestre de Kering ont montré des premiers signes de stabilisation chez Gucci et du contrôle des coûts', a indiqué l'analyste, qui ne réduit pas ses estimations pour le groupe 'pour la première fois depuis un certain temps'.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.