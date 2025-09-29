UBS estime que Gucci montre de nouveaux signes d'inflexion. Avant la publication des chiffres du 3ème trimestre, l'analyste maintient son opinion neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 251 E (contre 215 E).

'Les résultats du troisième trimestre pourraient montrer de nouveaux signes d'inflexion chez Gucci, ce qui motive nos révisions à la hausse des estimations, nous ramenant ainsi en ligne avec le consensus pour l'exercice 2025' indique UBS.

'Les résultats du premier semestre de Kering ont montré des premiers signes de stabilisation chez Gucci et du contrôle des coûts', a indiqué l'analyste, qui ne réduit pas ses estimations pour le groupe 'pour la première fois depuis un certain temps'.