Tout en réitérant sa recommandation 'neutre' sur Kering, UBS relève son objectif de cours de 251 à 305 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour la maison mère de Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta.
'Les résultats du troisième trimestre confirment de nouvelles avancées', juge le broker, pointant des dépassement des attentes pour l'ensemble des marques et Gucci qui suggèrent une amélioration du contexte sectoriel et les bénéfices des mesures du groupe de luxe.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
