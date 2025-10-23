Tout en réitérant sa recommandation 'neutre' sur Kering, UBS relève son objectif de cours de 251 à 305 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour la maison mère de Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta.

'Les résultats du troisième trimestre confirment de nouvelles avancées', juge le broker, pointant des dépassement des attentes pour l'ensemble des marques et Gucci qui suggèrent une amélioration du contexte sectoriel et les bénéfices des mesures du groupe de luxe.