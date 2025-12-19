Kering va acquérir progressivement Raselli Franco Group
Kering annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group, entreprise familiale et partenaire clé spécialisé dans la fabrication de pièces de joaillerie et haute joaillerie pour les plus grandes marques de luxe.
"Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Kering visant à soutenir la croissance à long terme de ses maisons et à renforcer son contrôle sur sa chaîne de valeur", explique la maison mère de Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin en joaillerie.
Dotée de manufactures de pointe, Raselli Franco couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement en matières premières et pierres précieuses à la R&D, la conception, la création de composants, l'assemblage et le contrôle qualité.
L'acquisition sera réalisée en plusieurs étapes, à commencer par une prise de participation initiale de 20% au 1er trimestre 2026, pour 115 millions d'euros, puis une trajectoire précise pour l'acquisition de la totalité des parts d'ici 2032.
Marquant donc "une étape majeure pour Kering, avec la création d'une plateforme de croissance future dans la joaillerie", la finalisation de la transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.