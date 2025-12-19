Kering va acquérir progressivement Raselli Franco Group

Kering annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group, entreprise familiale et partenaire clé spécialisé dans la fabrication de pièces de joaillerie et haute joaillerie pour les plus grandes marques de luxe.

"Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Kering visant à soutenir la croissance à long terme de ses maisons et à renforcer son contrôle sur sa chaîne de valeur", explique la maison mère de Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin en joaillerie.



Dotée de manufactures de pointe, Raselli Franco couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement en matières premières et pierres précieuses à la R&D, la conception, la création de composants, l'assemblage et le contrôle qualité.



L'acquisition sera réalisée en plusieurs étapes, à commencer par une prise de participation initiale de 20% au 1er trimestre 2026, pour 115 millions d'euros, puis une trajectoire précise pour l'acquisition de la totalité des parts d'ici 2032.



Marquant donc "une étape majeure pour Kering, avec la création d'une plateforme de croissance future dans la joaillerie", la finalisation de la transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires.