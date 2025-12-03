Kering indique que son conseil d'administration a approuvé le versement d'un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2025, acompte qui sera mis en paiement le 15 janvier sur les positions arrêtées la veille au soir.
Le solde du dividende au titre de 2025 sera proposé par le conseil d'administration du 9 février, puis soumis à l'approbation de l'AG du 28 mai 2026. Le montant du dividende s'inscrira dans le cadre d'un taux de distribution cohérent dans le temps.
Le groupe de luxe affirme adopter "une approche disciplinée de l'allocation du capital au service de sa stratégie de création de valeur à long terme pour ses parties prenantes", qui sera présentée lors d'un capital markets day au printemps 2026.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
