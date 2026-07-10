Kerlink en recul malgré un retour à la croissance au 2e trimestre

Kerlink recule de 6% à 1,14 EUR, malgré l'annonce par la société d'un retour à la croissance au 2e trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 3,9 MEUR, en hausse de 7% par rapport à la même période de 2025 et de 15% par rapport au 1er trimestre 2026.

Cette progression traduit la résorption progressive des décalages de livraisons observés au 1er trimestre dans un contexte d'approvisionnement encore tendu sur certains composants. Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort ainsi stable à 7,3 MEUR.



Le fournisseur de solutions d'infrastructures réseaux dédiées à l'IoT ajoute que la croissance des revenus de services se confirme et atteint 12% sur l'ensemble du 1er semestre, à 1,2 MEUR. Leur contribution au chiffre d'affaires total continue ainsi de progresser pour représenter 16,5% de l'activité, contre 15% un an plus tôt.



La progression des revenus de services et l'évolution favorable du mix d'activité devraient, selon Kerlink, soutenir l'amélioration attendue de la rentabilité dès le 1er semestre et confirmer le redressement opérationnel engagé par le groupe.



Pour la seconde partie de l'exercice, Kerlink revendique une visibilité satisfaisante grâce à un carnet de commandes de qualité et à une dynamique commerciale demeurant soutenue. Le groupe reste néanmoins attentif à l'évolution des conditions d'approvisionnement et aux prix de certains composants.